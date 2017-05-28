搭機捷 到桃園大古山體驗農家樂

「御圃有機農場」可體驗自己種菜，一嘗都市農夫夢。(圖/葉又齊)

「戀戀空港灣休閒農場」提供葡萄採摘體驗。(圖/葉又齊)

「鳳凰傢休閒農場」可品嘗農場內有機香草泡製的香草茶。(圖/葉又齊)

「簡家農場」有兩座磚窯，可體驗窯烤披薩DIY。(圖/葉又齊)

提起桃園市蘆竹區，一般人的印象是高爾夫球場、看夜景、看飛機、看海的好去處，大古山休閒農業區發展協會將人文、自然、農業與旅遊進行整合，在機場捷運開通後，大古山成了另一個輕旅行好安排。

位於桃園蘆竹境內的大古山，臨近機場捷運A10山鼻站，觀光資源豐富的大古山，有閩南歷史人文、田園風光以及友善農業，非常適合一日輕旅行，大古山境內有非常多休閒農場，也各有不同體驗課程，假日就來這體驗農家樂吧！

「雙源魚菜共生農場」結合水產養殖和水耕蔬菜來進行無毒環保的農法，採預約方式開放導覽體驗；「簡家農場」經營方針為復興農村文化、保護自然生態、創造親子互動及小動物親近環境等，園區內並設有戶外藝文區、自然步道、燒烤區、披薩DIY炭窯及可愛動物區；「戀戀空港灣休閒農場」生產巨峰葡萄、柑橘及諾麗果等農作物，提供農場生態導覽、採摘葡萄、葡萄手工醋…等體驗活動。

「鳳凰傢休閒農場」種植各種蔬果、咖啡以及景觀植物，可以體驗採摘蔬果、認識各種有機香草，並品嘗由農場所種植出的有機香草茶及手工皂體驗；「大古山休閒農場」以筊白筍、花生種植採摘與落羽松生態體驗為主；「御圃有機農場」結合食農教育，並提供戶外體驗，自己親手種菜，隨著季節變化，採收不同作物，感受一下農民們「汗滴禾下土」的農作感受。

為了方便民眾體驗更多不同的桃園旅遊，桃園市政府委託桃園市蘆竹區大古山休閒農業區發展協會辦理的兩大主題行程，分別為「樂活農業心體驗-有機農場綠生活遊學」及「城市里山綠生活-生態旅程與自然共生」，即日起可上「桃園自在遊」網站報名出團。

(中時)