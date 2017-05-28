林益全開轟重擊獅 率富邦暫5分領先
富邦悍將昨靠5棒高國麟的2分炮領軍，擊敗獅隊，28日兩隊系列賽最後一戰，換4棒林益全發威，先在2上率先敲安，開啟球隊3分攻勢，3上更是一棒用陽春炮給獅隊先發廖文揚一記重拳，反觀獅隊打線則受制富邦先發羅力壓制，前4局未有斬獲，4局結束，富邦暫6比0領先獅。
富邦昨贏球後，此役若能勝出，將開啟近期難得的連勝之旅。此役他們面對休息7天、前場先發繳7局無失分、飆10K好投的廖文揚，2上就由林益全、高國麟安打開啟攻勢，在張建銘挨觸身上壘後，形成滿壘，接著再靠高飛犧牲打跟連2支安打，攻得3分。隨後3上，再靠林益全的中外野陽春炮，添得第4分。
但廖文揚今天狀況連連，4上又碰到亂流，讓富邦靠3支安打，再進帳2分。相較之下，羅力前4局威風八面，首局被陳傑憲敲安後，讓獅隊13上13下，獅隊4上1出局後，才靠蘇智傑二壘安打打破沉默，但依舊無法從羅力手中得分。
(中時電子報)
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