連假清境、合歡山沿線塞爆 遊客叫苦連天

清境天空景觀步道與合歡山杜鵑的魅力，造成連假第2天，台14甲線交通塞爆。（楊樹煌攝）

台14甲線合歡山公路，上山的車輛大排長龍。（楊樹煌攝）

清境天空景觀步道啟用，成為遊客致命吸引力，連假紛湧上山，造成大塞車主因。（楊樹煌攝）

合歡山杜鵑花盛開，吸引連假人潮湧至。（楊樹煌攝）

全台最高、最長的清境高空步道啟用和合歡山盛開的高山杜鵑媚力，擋不住全省各地人潮湧至，今天連假第2天，造成台14甲線從人止關、霧社、清境直至合歡山路段，沿線車輛都大排長龍，讓遊客飽受長時塞車，叫苦連天。

清境高空景觀步道昨天日在前總統馬英九及南投縣長林明溱剪綵後正式啟用；端午連假造成清境地區一宿難求，尤其現在又是合歡山高山杜鵑花開季節，兩大觀光要點，讓清境和合歡山已成為全台少數最夯的熱門景點，也造成台14甲線的車水馬龍。

端午節連假第2天，大量湧進的車潮人流，讓台14甲線合歡山公路幾近塞爆，最嚴重的路段為清境農場至合歡山松雪樓路段，因清境地區停車場不足，全都爆滿，沿線不少車輛又在路邊臨時停車，造成車流受到嚴重影響。

另在清境農場青青草原南票口路段，為因應步道啟用，設置交通號誌，讓遊客安全通過，號誌的運作，也讓尖峰時段車流更難消化，形成車輛回堵，帛延數公里，因沿線大堵車，有不少遊客從霧社開車到清境農場，平常約20分鐘，現在郤要花上1個多小時才能抵達。

此外，合歡山此時的玉山杜鵑正盛開，前往合歡主峰、合歡東峰賞花的遊客眾多，車潮湧至，自一早起昆陽、武嶺及松雪樓等處的停車場早就塞爆，因無處停車，武嶺至松雪樓的交通也形成極大的瓶頸點，讓遊客都叫苦連天。

(中時)