高雄罕病單親媽梅開二度 逾百位教友見證婚禮

馬凱妮（右）與蘇建州（左）28日結婚，接受親友禮炮祝福，幸福洋溢。（圖/呂素麗）

馬凱妮（右）與蘇建州（左）28日結婚，她形容夫婿是「最溫暖的男人」。（圖/呂素麗）

蘇建州（左）下跪與馬凱妮（右）一起念婚約誓詞，溫馨感人。（圖/呂素麗）

馬凱妮與蘇建州28日結婚，謝親恩，馬媽媽（左一）激動落淚。（圖/呂素麗）

罹患罕見疾病「遠端肌肉無力症」（HIBM）的單親媽媽馬凱妮，28日與大她10歲的夫婿蘇建州結婚，兩人在100多位教友見證祝福下完成婚禮，過程溫馨，不少教友感動落淚；婚禮後，在餐廳席開10桌宴客，其中3桌特別招待身心障礙朋友、單親媽媽等弱勢族群，讓大家分享她的喜悅。

45歲的馬凱妮13年前發病，肌肉慢慢萎縮退化，現在只能在家扶著家具慢慢走，出外必須依賴輪椅代步，前夫是重度小兒麻痺的數學博士，因彼此無法互相照顧而協議離婚，兩人育有2子，大兒子當飛官，小兒子7歲念小一。

馬凱妮不向命運低頭，經常到監獄和學校演講，鼓勵弱勢，去年並代表社會福利黨參選高雄立委，爭取曝光率，趁機遊說立委們協助修法，重視身障福利，希望為身障者爭取更多權益。

馬凱妮與蘇建州相識1年多，目前兩人一起經營「寶可夢科技公司」，她說，有1次她陪小兒子到澄清湖，建州剛好在湖畔釣魚，兒子對釣魚有興趣，主動找建州聊天，就這樣認識。

兩人同是教友，後來交往，她說，老公是「最溫暖的男人」，最會推輪椅、最會照顧孩子及做家事的好男人；今天婚禮上，小兒子充當花童，她形容結婚是「買一送一」。

婚禮在鳳山區中華循理會文山教會舉行，由牧師潘暉恩證婚，兩人念婚約誓詞、交換信物、簽署結婚證書、謝親恩…，馬凱妮的母親看到女兒找到幸福，高興的落淚。

蘇建州滿面笑容的形容凱妮是「無敵媽媽」，很堅強，娶到她「心中充滿感激」。

馬凱妮在婚禮上說，最感恩4個人，包括養育她的媽媽、把她從寄養家庭求回來的大姊、供她進修的前夫及疼愛照顧她及兒子的夫婿蘇建州。

中午宴客同時招待身障朋友，計程車司機王天聰也號召朋友出動8部無障礙計程車，義務接送身障者前往喜宴會場。

王天聰說，馬凱妮身體不方便還到國外參訪社會福利，為身障者權益奔走，到東部偏鄉送物資、到監獄演講，勇敢追夢，可鼓勵其他人

，令他敬佩。

(中時)