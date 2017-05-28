首例！詐欺以幫派組織送辦 罪加重車手錯愕

台中市警方查獲8名車手，依組織犯罪移送法辦，修法敲響詐團喪鐘。（張妍溱翻攝）

亂世用重典！為遏止詐騙，台中市警方日前查獲詐騙集團8名車手，因符合組織犯罪防制條例新修法「牟利性」要件，將8名車手通通以「組織犯罪防制條例」移送台中地檢署偵辦，創下全國首例，遭逮捕的車手得知詐欺罪「加重了！」顯得相當錯愕，敲響詐團喪鐘。

台中市清水警分局日前偵辦賴姓被害人詐欺案查獲3名車手、大甲警分局偵辦傅姓被害人詐欺案查獲5名車手，共逮捕8人全是8年級生，甘願淪落詐騙集團成員，四處提領贓款，不法獲利達4百萬，原不以為意，但台中市警方以「組織犯罪防制條例」送辦，年紀輕輕誤入歧途，讓父母傷心也斷送前途為自己添上一筆前科。

檢察官林依成表示，組織犯罪防制條例修正案已於今年4月21曰生效，修法新增「3人以上」包括未成年人，以「特定犯罪除傳統脅迫暴力」，另「詐術」、「持續性」、「牟利性」、「結構性」等5大要件，嚴懲詐騙行為。

台中市警局刑事警察大隊經濟組長洪再德表示，刑法原有的詐欺罪責僅5年以下徒刑「搔不到癢處」，若依「組織犯罪防制條例」嚴刑重罰，詐騙主嫌最高可處10年以下徒刑、併科1億元以下罰金，參與者也有5年以下徒刑、併科1千萬以下罰金。

警方表示，組織犯罪防制條例修正後，組織形式從具有集團性、長期性、暴力性、脅迫性之組織，目前增加持續性、牟利性之有結構性組織。「只要詐財就是非法！」就算車手打悲情牌「僅賺1%」獎金，也符合新法要件，「全移送組織犯罪！」

以往檢警抓到詐騙集團車手後，常因為證據不足，法官只能輕判車手1年左右刑期，或是易服社會勞動，如今組織犯罪防制條例修法新增「牟利性」5大要件，另依民法規定，未成年人不法侵害他人時，父母負連帶損害賠償責任等，有員警說，這次增訂刑度比刑法還重，令詐團聞風喪膽，讓詐騙不再猖獗。

(中時)