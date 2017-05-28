傾倒廢棄物獲利千萬 台中警逮環保流氓
台中市南屯區中台路73巷空地，去年11月有民眾檢舉遭人傾倒大型垃圾包，警方跟監調查發現，36歲王姓男子涉案，王以未領有環保處理牌照，違法成立廣進工程行勾結同夥組廢棄物回收集團，對行業回收垃圾收費，任意傾倒廢棄物，營業12年牟利達上千萬元，警訊後依違反廢棄物清理法送辦，王則聲押獲准。
警方指出，王嫌與綽號「阿隆」、「阿松」、「阿銘」等6人組成非法廢棄物回收集團，由王指揮其他人駕駛小貨車當成垃圾回收車，並針對出租套房、市區日租民宿、餐飲服務業者進行回收垃圾，每趟以2000元至4500元不等的酬庸計價，載運至王位於清水區所租賃的廢棄物回收場內堆置。
王嫌為將可資源回收的物品變賣換取現金，逐一分類，其餘廢棄物則載運至不特定地點，任意傾倒、焚燒，王嫌經營回收業12年以無良手法牟取暴利，經警調查，王嫌收入頗豐，月收入約24萬元，初步推估不法獲利已逾千萬。
檢警長期跟監追查，一共逮捕王姓主嫌等共6名「環保流氓」涉案，並查扣作案貨車2部、帳冊1批等犯罪證物，全案依違反廢棄物清理法移送台中地檢署偵辦，王姓主嫌涉嫌重大經檢察官聲押獲准。
(中時)
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