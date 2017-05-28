傾倒廢棄物獲利千萬 台中警逮環保流氓

王嫌未領有環保處理牌照，違法成立工程行勾結同夥涉嫌組成非法廢棄物回收集團將廢棄物任意傾倒、焚燒，營業12年牟利達上千萬元。（圖/張妍溱翻攝）

台中市南屯區中台路73巷空地，去年11月有民眾檢舉遭人傾倒大型垃圾包，警方跟監調查發現，36歲王姓男子涉案，王以未領有環保處理牌照，違法成立廣進工程行勾結同夥組廢棄物回收集團，對行業回收垃圾收費，任意傾倒廢棄物，營業12年牟利達上千萬元，警訊後依違反廢棄物清理法送辦，王則聲押獲准。

警方指出，王嫌與綽號「阿隆」、「阿松」、「阿銘」等6人組成非法廢棄物回收集團，由王指揮其他人駕駛小貨車當成垃圾回收車，並針對出租套房、市區日租民宿、餐飲服務業者進行回收垃圾，每趟以2000元至4500元不等的酬庸計價，載運至王位於清水區所租賃的廢棄物回收場內堆置。

王嫌為將可資源回收的物品變賣換取現金，逐一分類，其餘廢棄物則載運至不特定地點，任意傾倒、焚燒，王嫌經營回收業12年以無良手法牟取暴利，經警調查，王嫌收入頗豐，月收入約24萬元，初步推估不法獲利已逾千萬。

檢警長期跟監追查，一共逮捕王姓主嫌等共6名「環保流氓」涉案，並查扣作案貨車2部、帳冊1批等犯罪證物，全案依違反廢棄物清理法移送台中地檢署偵辦，王姓主嫌涉嫌重大經檢察官聲押獲准。

(中時)