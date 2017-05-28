彰化溪州國小流血衝突 動保人士提告
彰化縣政府日前在溪州國小召開可愛動物園區說明會，卻爆發流血衝突，動保志工團體「台灣NOE行動組織」成員28日至彰化地檢署按鈴申告，對打人者提告傷害，並指控當地議長謝典霖、議員李俊諭散布不實謠言，將向農委會檢舉。
對此，彰化縣議長謝典霖表示，提告是對方的權利，不同立場或聲音表達上會比較誇飾，但事實怎麼認定並非單方面說了算，希望對方也能尊重地方的聲音，大家用共同的標準來檢驗，各自為自己說過的話做過的事情負責；李俊諭則否認講過流浪狗會散播狂犬病，且並未指名道。
立案成立3年多的台灣NOE行動組織理事長李榮峰說，從事動保運動11年，還曾任彰化員林收容所的合作志工長達5年，自認很有資格到說明會現場，為溪州鄉民解說服務犬訓練計畫並表達立場，對發生衝突、還被誣指為有前科的黑道，感到十分無奈。
綽號海苔的高晨鈞說，原本受邀到場分享外縣市收容所經驗，最後卻被暴打倒地、血流滿面，他指暴力行為不可取，因此決定對施暴者提出重傷害告訴。
針除提重傷害、公然污辱、誹謗告訴外，也將針對當地民代散布該園區會帶來狂犬病等謠言，違反社會秩序維護法、動物傳染病防治條例、傳染病防治法，將向農委會提出檢舉。
李榮峰指，組織成員30人，平日與各動保機構合作，在全台各地為受虐狗兒和不當繁殖奔走，上月20日約有8 名成員到溪州國小，在拉扯中多少都有掛彩，其中傷勢較重的4人決定提告；針對謝典霖、李俊諭兩人散布不實謠言，也將依違反社會秩序維護法、動物傳染病防治條例、傳染病防治法等，向農委會檢舉。
(中時)
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