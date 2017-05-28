太極門新作《溯古還原》 推動正向能量
太極門今天（28日）演出2017年新作《溯古還原》，針對世界局勢動盪不安、各國戰火頻傳，人心崩壞，環境劇變、氣候異常，特別將先人智慧以傳統文化呈現，希望能教化人心，促進祥和良心社會。
來自台中市新社區的85歲阿嬤邱菊蘭，特別與好友租車北上到桃園展演中心觀賞，觀後直呼「很震撼！」期盼人人守護心中良知，維持心靈的平衡與安定，為世界注入正向的能量。
退休中學教師陳亭君表示，劇中情節直指人心，心為一切的根本，任何一個起心動念，不但會影響自己的人生，進而影響大環境，不好的事情連「想」都不行。
「大家一起來推動良心時代運動」，曾任教職的陳麗雪盼號召更多志工加入，世界可以如「溯古還原」喚醒人們思考自身，而能良心覺醒，引領人們走向「向上、向善、向好」的光明之路。
陳亭君指出，《溯古還原》前身源自西元2000年全球焦點關注的雪梨奧運期間，在澳洲雪梨歌劇院首度演出的太極門《遠古文化之夜》，2001年世界公民大會在台灣舉辦，《遠古文化之夜》再度於國家戲劇院演出。
(中時)
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