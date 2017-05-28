第5屆環保戲劇賽 2特優國小代表嘉市比複賽

嘉義市志航國小學童表演《2017西遊記》，傳達空汙防治的想法。（廖素慧翻攝）

志航國小學童榮獲嘉義市環保戲劇賽特優，將代表參加南區複賽。（廖素慧攝）

嘉義市環保局舉辦第5屆環保戲劇競賽，志航、民族國小2校雙雙拿下特優獎，將代表嘉義市參加南區複賽。志航國小由2年級師生群策群力，改編唐三藏取經的故事為《2017西遊記》，傳達空汙防治的理念。

志航國小校長吳秋鋒說，志航國小特色課程是以環保教育為主軸，平日朝會、每周二特色課程都安排學生認識、體驗環保的作法及影響，此次2年3班20餘名學童，由李京珍、周百苓、蔡雅音等3位教師指導，師生通力合作，將平日環教課程融入戲劇，改編唐三藏取經的故事為《2017西遊記》環保劇去參賽。

嘉義市環保局舉辦第5屆環保戲劇競賽，有來自國中、國小、社區與民間團體參加，評選出特優、優等各2名，特優為民族國小《菜市囝仔的心內話》、志航國小《2017西遊記》；優等為協同中學《井底之蛙》、垂楊國小《寂靜的春天與春光》。

(中時)