第5屆環保戲劇賽 2特優國小代表嘉市比複賽
嘉義市環保局舉辦第5屆環保戲劇競賽，志航、民族國小2校雙雙拿下特優獎，將代表嘉義市參加南區複賽。志航國小由2年級師生群策群力，改編唐三藏取經的故事為《2017西遊記》，傳達空汙防治的理念。
志航國小校長吳秋鋒說，志航國小特色課程是以環保教育為主軸，平日朝會、每周二特色課程都安排學生認識、體驗環保的作法及影響，此次2年3班20餘名學童，由李京珍、周百苓、蔡雅音等3位教師指導，師生通力合作，將平日環教課程融入戲劇，改編唐三藏取經的故事為《2017西遊記》環保劇去參賽。
嘉義市環保局舉辦第5屆環保戲劇競賽，有來自國中、國小、社區與民間團體參加，評選出特優、優等各2名，特優為民族國小《菜市囝仔的心內話》、志航國小《2017西遊記》；優等為協同中學《井底之蛙》、垂楊國小《寂靜的春天與春光》。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。