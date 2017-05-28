金竹國小學生包越南粽 體驗異國端午文化

金竹國小學生包越南甜粽，從中體驗不同的異國端午節文化。 （林雅惠攝）

端午節到，內門區金竹國小利用在地竹子文化，全校學生總動員包粽子過節，校方將竹子結合教育，讓學生把竹子運用到日常生活中，體會竹子不僅在過去農村生活衣食住行扮演重要角色，在現代生活也占有一席之地。

端午佳節前夕，金竹國小全校40名學生在教師們指導下，利用志工媽媽提供的竹葉包成四角型或長條型的甜粽。校長王郁昭說，學校學生有不少是越南外配子女，今年讓各年級學生動手包西谷米加紅豆泥的越南粽，除了讓學生了解竹子文化，也讓台灣學子體驗越南端午節文化。

全校師生包粽子外，也用新鮮竹子做蒸蛋，學生們深刻體驗竹子的多種用途，感覺很新鮮。

此外，旗山區由旗山天后宮等宮廟捐贈金錢與物資，8個社區的婆婆媽媽志工一起合力包愛心肉粽，100歲阿嬤李柯梗也獻技，包出料多味鮮的古早味肉粽，總共4800顆粽子，捐贈21里的弱勢家庭及獨居老人。

志工媽媽們從洗粽葉、炒香菇、紅蔥頭、豬肉、蝦米等，堅持將愛心包進肉粽內，端午節分享「愛心粽」已成了旗山當地傳統，今年對弱勢低收入戶及獨居老人發放肉粽，每戶6顆，期待志工們的愛心粽，串起社區愛的關懷。

(中時)