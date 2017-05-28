熱浪襲陸北方 多省可望發放高溫津貼

中國北方連日來多地持續高溫天氣，根據最新的天氣預報，今(28)天京津冀以及山東、河南部分地區還會出現35℃以上的高溫，部分地區最高氣溫將飆至37至39℃。

5月以來，中國北方連續遭遇兩輪大範圍高溫天氣，多個地方氣溫甚至打破了歷史最高值。作為「夏日福利」，按照規定，多省份也將從下月開始進入高溫津貼的發放季。

中新網28日報導，從27日開始，北方多地再度遭遇大範圍高溫天氣，根據此前的預報，28日，這輪熱浪的影響範圍將達到最大。

(旺報)