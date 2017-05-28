溪頭大塞車 南投縣長林明溱也困在車陣中
端午節連續假日，溪頭風景線大塞車！南投縣長林明溱，原本要參加台大林管處舉辦的溪頭「銀杏橋」落成啟用儀式，座車卻塞在途中動彈不得，撐到最後關頭，還是選擇轉進，未能親臨盛會！
28日一早，鹿谷鄉就出現往溪頭的車潮，到近中午時，車流回堵到鹿谷市區；家住竹山的王先生，帶著女友上溪頭，因為出發有點遲，卡在車潮中，竟然開了2小時才到溪頭！
林明溱的座車司機老馬識途，改走小半天替代道路，再挺進溪頭，但是車輛實在太多，雖然已經突圍攻達和雅村，眼見溪頭在望，就是上不去，只好打退堂鼓！
林明溱說，依當時的車流狀況，恐怕再1小時也無法抵達溪頭，所以轉往鹿谷地區走訪基層。
林明溱指出，溪頭沒有足夠的停車空間，車輛上山沒有車位就回堵到公路，停車問題不解決，出動再多警察維持交通也沒有用！
(中時)
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