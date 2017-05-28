友人保證一定到三七法會 謝金燕仍沒現身
綜藝天王豬哥亮15日病逝後，女兒謝金燕忍痛遵循父親遺願，在520赴美演出而錯過頭七法會，之後回國便一直沒見過她現身靈堂，繼缺席二七法會後，今（28日）是三七法會，仍沒見到謝金燕的身影。
新北市議員周勝考日前向媒體透露，二七法會不一定要家屬全員到齊，只是單純拜拜，並稱謝金燕在「女兒旬」的三七法會這天一定會現身。但據《自由時報》報導，謝金燕今天依然神隱，靈堂現場只見謝金晶下跪誦經，並和弟弟謝佑穎分別捧豬哥亮牌位和持引魂幡進行儀式。
而之前謝金燕經紀人球球僅說：「本來就低調的姐姐，用自己的方式悼念父親！！請求大家給姐姐ㄧ點私人空間。」對此並無多做回應。
(中時電子報)
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