友人保證一定到三七法會 謝金燕仍沒現身

謝金燕三度缺席法會。（圖／中時資料照）

綜藝天王豬哥亮15日病逝後，女兒謝金燕忍痛遵循父親遺願，在520赴美演出而錯過頭七法會，之後回國便一直沒見過她現身靈堂，繼缺席二七法會後，今（28日）是三七法會，仍沒見到謝金燕的身影。

新北市議員周勝考日前向媒體透露，二七法會不一定要家屬全員到齊，只是單純拜拜，並稱謝金燕在「女兒旬」的三七法會這天一定會現身。但據《自由時報》報導，謝金燕今天依然神隱，靈堂現場只見謝金晶下跪誦經，並和弟弟謝佑穎分別捧豬哥亮牌位和持引魂幡進行儀式。

而之前謝金燕經紀人球球僅說：「本來就低調的姐姐，用自己的方式悼念父親！！請求大家給姐姐ㄧ點私人空間。」對此並無多做回應。

(中時電子報)