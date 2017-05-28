太極門《溯古還原》演出 各界讚譽提升靈魂層次

《溯古還原》從天地初始、宇宙渾沌，看到生命起源與輪迴，太極陰陽智慧透過太極門弟子演繹，象徵五行的五色旗，氣勢磅礡、剛柔並濟，震撼人心。(太極門提供)

劇情穿越千萬年時空，遠古祥和仙境，歡喜祥獅、高貴金鳳凰充滿溫暖慈暉。(太極門提供)

《溯古還原》由太極門掌門人洪道子博士指導，動員四百多位、從九歲到六十五歲的太極門弟子，劇中呈現春天萬物甦醒的盎然生意。(太極門提供)

人從何而來？要往何處去？穿越前世今生的生命密碼是什麼？今(28)日於桃園展演中心盛大演出的《溯古還原》引起廣大迴響，讓人認真省思生命之源。此劇係2000年澳洲雪梨歌劇院首度演出《遠古文化之夜》之後鎮，太極門再一次醒世作品。桃園市長鄭文燦市長特別與會，推崇《溯古還原》實踐文化薪火相傳，教化人心，促進祥和良心社會，並表示：「生命的本源是太極陰陽，最後這個世界還是邪不勝正，只要正面力量可以激濁揚清，讓正面力量能夠發揮，我們社會還是非常良善。」

《溯古還原》演出當日多國駐華使節代表出席：貝里斯大使館第一等秘書Ms. Jasmine Kidd、菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處代表Angelito T. Banayo、印尼經濟貿易代表處主任Mr. Nugroho Priyo Pratomo、馬來西亞友誼及貿易中心經理Mr. Mohamad Firdaus Going、南非聯絡辦事處副代表Ms. Sibongile Mabasa、捷克經濟文化辦事處代表Vaclav Jilek等政治、學術、文化、媒體界紛紛親臨桃園展演中心。

2017年精煉改編的《溯古還原》，透過戲劇，喚醒人們思考自身而能良心覺醒。此劇由太極門掌門人洪道子博士指導，音樂、服裝、道具、背景，師徒自製自演。全劇述說人的起源與歸宿，讓人明白在這宇宙洪流中，自己扮演了什麼角色？真正的自己又是誰？人生如戲，戲如人生，人性中隱藏的心毒誘惑、正邪的對抗、良心的抉擇…精彩的一幕幕帶領觀眾穿越時空，喚醒內心深處的記憶與感動。

此劇動員四百多位、從九歲到六十六歲的太極門弟子，劇情穿越千萬年時空，從宇宙洪荒到現代，結合創新武術、現代歌舞及傳統戲曲等。從天地初始、宇宙渾沌，看到生命起源與輪迴，故事中的主角既熟悉又陌生，當人心被貪、嗔、癡、慢、疑五毒污染時，被邪惡力量驅使而陷入迷霧之中。《溯古還原》以戲劇形式貫穿，節奏明快、層次豐富，觀眾隨劇中人物穿越到不同時空，從正、邪對抗中體會生命真義。全劇音樂更是震撼人心，太極門師父引導弟子創作、編曲，全劇音樂超過二十多首，連四季音樂都一再細細琢磨。蘊含古老智慧的吟唱，太極門弟子以多年修練太極門氣功為基礎，發自丹田的渾厚聲音，餘音繞樑直入心靈。

屢獲國際廣告大獎的孫煜菁表示：「形式只是表皮，唯有心的領悟是無價。」讚譽此劇跨越性別、個性，是一場讓人們提升靈魂層次的機會。早期拍侯孝賢的「戀戀風塵」、「恐怖份子」電影劇照的資深攝影師劉振祥表示，劇中有許多武術氣功演出，從小孩、青少年到年長等各年齡層弟子，氣勢凜然非常精采，舞台上難得看到，看得出太極門師兄姊有深厚的氣功武術基礎，這是一般的演員所缺乏的。

合鄉美術館館長陳東榮稱讚，陶藝需要經過高溫淬鍊，藝術傳達真善美境界，在戲中深刻感受，善惡終有報，良心才能帶領人們到至善境界。珠寶詩人曾郁雯：人都是不知不覺的生，迷迷糊糊的過，匆匆忙忙的走。我們究竟從哪裡來？要往哪裏去？看完「溯古還原」之後，每個人應該都可以找到自己的答案，穿越滾滾紅塵，在最黑暗的深處看見最光亮的希望。

太極門為古傳氣功武術修行門派，長期以來，掌門人洪道子博士帶領弟子拜訪五大洲71國進行文化交流，傳遞愛與和平的理念。尤其，2014年推動良心時代運動至今，獲得197國人士響應，在全球形成良善的蝴蝶效應。在紛亂的時局之中，期盼人人守護心中的良知，維持心靈的平衡與安定，為世界注入正向的能量。2017醒世鉅作《溯古還原》，期望人們面對艱難世局找到自救關鍵，讓希望的和平鐘聲將引領人們走向光明之路，「向上、向善、向好」，讓你我共同為自己、為世界而努力！

(中時電子報)

人從何而來？要往何處去？劇中人物一時遭惡念蒙蔽，驀然覺醒，內心發出吶喊，《溯古還原》透過戲劇，喚醒人們思考自身而能良心覺醒。(太極門提供)