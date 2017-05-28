高市天明功德會百名志工 包1萬顆粽送弱勢
端午節將到，高雄市天明功德會28日動員近百位志工，現場包1萬顆愛心素粽，蒸熟後再分批送到5000名獨居長輩及弱勢長者家中，關懷區域遍及高雄市及台南左鎮地區。
為了要在1天內將各界的愛心溫暖送達，天明功德會早在1個多月前就由多位熱心志工開始採買及備料，從內餡材料選購、清洗數萬片粽葉、煮食器具準備等，都由志工團隊出錢出力集結善心人士共同完成。
天明功德會理事長邵清進表示，透過分送愛心素粽活動，祝福獨居長者端節愉快，更感謝各社福團體志工年年共襄盛舉，10多年來共同為獨居長輩及弱勢長者送上關心與祝福。
他說，天明功德會的愛心資源，來自會員朋友及各界善心人士，獨居長輩收到粽子時滿臉的感動及笑容，開心的跟志工們說好吃，就是支持天明團隊持續服務的最大動力。
高市社會局長青中心表示，感謝天明功德會及各長青社區關懷服務隊，長期關懷獨居長輩，並於傳統節慶時送上溫暖。
長青中心也呼籲民眾共同發揮鄰里互助精神，如周遭有需要關懷的獨居長輩，歡迎與長青中心聯繫，為長輩撥打一通電話，讓長輩的老年生活得到更多關心，洽詢電話：07-771-0055轉3351、3322或高雄市老人保護專線0800-095785。
(中時)
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