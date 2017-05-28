林智堅關大象門 竹市動物園正式「請假」

新竹市長林智堅（右）28日下午進行市立動物園休園前最後一次踩街。（圖/徐養齡翻攝）

踩街遊行盛大熱鬧。（圖/徐養齡翻攝）

新竹市立動物園將於29日正式休園，市府在園區「請假」前，特別在周末安排嘉年華派對，28日下午由市長林智堅擔任動物領隊，展開休園前最後一次動物園踩街，最後由林智堅關上大象門，象徵整頓工程正式展開，期待明年再見面。

林智堅表示，1年後今天，82歲的的動物園將呈現不同風貌，硬體雖有新意，但絕對會尊重歷史，其中2大核心目標，是以動物生活福祉為優先，打造類棲地環境，動線設計也以「不打擾動物」為原則；另是讓園區成為最適合親子的「生命教育場域」，讓動物與市民的距離更貼近。

(中時)