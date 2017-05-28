日本外相岸田文雄 表明挑戰安倍首相大位
日本外務大臣（外交部長）岸田文雄28日在廣島市的日本前首相池田勇人的塑像前，舉行了自民黨岸田派（宏池會）成立60周年的紀念儀式。岸田表示，將會對安倍的政權進行挑戰，尋求擊敗安倍成為下一任的首相。
自民黨岸田派的前身宏池會，是由池田前首相創立的，目前有45名國會議員，是日本自民黨中的第三大派系。岸田在紀念集會上表示：「我們不能一直寄希望於安倍首相，必須積蓄起各種力量，尋找機會進行挑戰。」
岸田是日本自民黨內下屆首相的主要候選人之一，性格溫和的岸田長期擔任外務大臣，他希望自己能夠發揮作用以尋求黨內最大的支持，在2018年的9月自民黨總裁選舉過程當中，能夠擊敗安倍成為日本新的首相。
(旺報)
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