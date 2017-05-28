美國最新攻擊濳艦 可裝12枚戰斧飛彈
海權雜誌(Sea PowerMagazine)報導，美國最新的核動力攻擊潛艦華盛頓號（USS Washington ,SSN 787），在5月26日交艦給美國海軍，這是維吉尼亞級(774-Class)的第14艘。
華盛頓號是由亨廷頓-英格斯工業(Huntington Ingalls)的紐波特造艦廠負責承辦建造，於2011年始建，在2016年下水，現在是交艦給美國海軍。維吉尼亞級計畫的負責人米克．史提芬上將(Mike Stevens)在交艦儀式上說：「 華盛頓號是在預算範圍完成交付，顯見該艦已成熟可靠，隨時可以執行艦隊任務。」
維吉尼亞級是美國海軍新一代的攻擊潛艦，取代80年代的洛杉磯級(688-class)，原先它有個前輩「海狼級」(Seawolf class)，但是海狼級過於昂貴遭到預算取消，僅製作3艘而已。改由體型較小，自動化更高的維吉尼亞級成為新的替代方案。該型潛艦水上極速 20節，潛行極速可達35節，前方具有8個魚雷發射管與2具改造的戰斧飛彈發射管，每一個飛彈發射管可放置6枚飛彈，因此共計12枚戰斧飛彈，做為對地陸攻與對艦反擊之用。
這艘華盛頓號是以美國西北部的「華盛頓州」(最大城西雅圖)為名，這在美國海軍歷史的第三艘華盛頓號，前兩艘分號是1905年的裝甲巡洋艦(ACR-11)，與二戰期間的北卡羅萊納級戰鬥艦的2號艦(BB-56)，曾參加過多場太平洋海戰，包括瓜島海戰、索羅門群島海戰、馬利亞納海戰、雷伊泰灣海戰、硫磺島戰役及沖繩戰役等。
華盛頓號與美國航空母艦的喬治華盛頓號(USS George Washington CVN-73)屬於不同的命名原則，一個是地名，一個屬人名；不過確實有一點撞名。
(中時電子報)
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