吳敦義苗栗謝票　歡迎黨同志提供意見

吳敦義傍晚到苗栗前縣長劉政鴻住處舉辦感恩茶會，近百名黨員到場支持。（黎薇攝）

國民黨主席當選人吳敦義傍晚到苗栗前縣長劉政鴻住處舉辦感恩茶會。（黎薇攝）

吳敦義感謝苗栗縣各位國民黨員支持。（黎薇攝）

吳敦義向黨員握手致意。（黎薇攝）

中國國民黨主席當選人吳敦義傍晚6點許到苗栗前縣長劉政鴻住處舉辦感恩茶會，立委徐志榮、苗栗縣議會議長夫人張淑芬、中常委林榮德及近百名黨員到場支持。

吳敦義進入會場時先向支持同志鞠躬致謝，致詞時表示，在黨主席選舉第一輪能順利當選，承諾在選舉期間提出的政見，像是黨內改革、兩岸交流、經濟振興以及青年崛起等，會逐一落實，也說國民黨應團結努力，重新獲得國人認同，對於過去失聯的黨員，希望能重新將他們喚回。

吳敦義也希望年輕一輩能加入國民黨是重要目標，讓黨注入更多心血和創意，希望苗栗鄉親與同志能陸續提供對黨發展更好的意見。

(中時)