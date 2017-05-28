明天最後好天氣 未來一周雨不停

台北市區天氣不錯，show girl促銷啤酒吸引不少民眾上門消費。（圖/方濬哲）

小朋友玩沙玩的開心。（圖/方濬哲）

端午連假第二天，台北市區天氣不錯，預計29日持續好天氣，往後一周雨不停，民眾應把握機會出遊。

氣象局預報員程川芳表示，31日周三受到西南風影響，水氣不穩定；到了6月1日，天氣更不穩定，鋒面和西南風會增加局部大雨機率，西半部和東北部會有陣雨、雷雨，其他地區也有短暫陣雨、雷雨，各地都有豪雨或大雨出現機率，2日、3日，陣雨或雷雨機率仍高。

(中時)