愛車BMW Logo被拔走！納豆傷心 網竟嗨翻

BMW愛車logo被偷，納豆難過直呼：「也太讓人傷心了吧⋯」。（圖／本報系資料照片）

藝人納豆除了活躍演藝圈，副業跨足餐飲，更是經營得有聲有色，不只開韓式烤肉店「滋滋咕嚕」，飲食版圖還跨足手搖飲料市場，不過今（28日）納豆卻透露，他的BMW愛車logo被偷，讓納豆直呼：「也太讓人傷心了吧⋯」。

納豆稍早在臉書曬出自己的BMW愛車logo特寫照，但是標誌卻不翼而飛，納豆困惑說：「這世界上怎麼會有人把別人的車的Logo給偷拔走呢？也太讓人傷心了吧⋯」，嘆自己是否要去拜拜，心痛的他哀怨說「我車車沒亂停啊」。

納豆臉書全文。（圖／取材自納豆臉書）

納豆的愛車logo被拔，網友紛紛按下難過符號，不過卻有多數人按笑臉的符號，讓原本就難過納豆直呼：「更令人傷心的是第三多的心情居然是大笑」，好友KID也是其中之一，不過他則留言回應「對不起！我去改怒好了」，讓納豆直呼：「哈哈你這死人頭」，兩人互動逗樂網友。

(中時電子報)