最硬馬拉松 馬祖馬目標升級IAAF銅標籤賽

全台最「硬」馬拉松第3屆馬祖馬拉松11月11日將在南竿福澳田徑場登場。(公關提供)

有全台最「硬」馬拉松之稱，第3屆馬祖馬拉松11月11日將在南竿福澳田徑場鳴槍。為了將馬祖之美宣揚國際，馬祖馬拉松盼3年後申請成為IAAF(國際田總)銅標籤，若成功將成為全台第2場取得IAAF銅標籤賽事。

以跑在戰車的車道、沿途飽覽軍事景點及馬祖自然美景風光聞名，馬祖馬拉松最大特色是可以途經一年才開放一次的南北坑道，在坑道內感受當年的軍事氛圍，且由於馬祖地勢起伏大且陡峭，賽道極具挑戰性，成為不少好手挑戰的馬拉松賽之一。

全台最「硬」馬拉松第3屆馬祖馬拉松11月11日將在南竿福澳田徑場登場。(公關提供)

連江縣縣長劉增應也盼透過國際馬拉松賽事，「讓更多人看見馬祖最美的風景、品嚐到馬祖在地的美酒佳餚，讓更多人認識馬祖、愛上馬祖。」賽事沿途將經過北海坑道、鐵堡、12據點、大砲連等南竿著名的軍事據點。

本屆賽事邀請106年大專田徑公開賽女子1500公尺、800公尺雙料金牌及紀錄保持人仝玉潔代言，目標挑戰馬祖國際馬拉松的戰車賽道。今年縣府今年特別提供30個名額，邀請中華民國視障路跑運動協會的視障跑友們一同來共襄盛舉。

第3屆馬祖馬共有42公里、21公里、10公里以及新增的5公里親子組4級別，並計畫向中華民國田徑協會申請賽道丈量，以及IAAF國際田總賽道認證，預計在3年後申請成為IAAF銅標籤賽事。

(中時電子報)