最硬馬拉松 馬祖馬目標升級IAAF銅標籤賽
有全台最「硬」馬拉松之稱，第3屆馬祖馬拉松11月11日將在南竿福澳田徑場鳴槍。為了將馬祖之美宣揚國際，馬祖馬拉松盼3年後申請成為IAAF(國際田總)銅標籤，若成功將成為全台第2場取得IAAF銅標籤賽事。
以跑在戰車的車道、沿途飽覽軍事景點及馬祖自然美景風光聞名，馬祖馬拉松最大特色是可以途經一年才開放一次的南北坑道，在坑道內感受當年的軍事氛圍，且由於馬祖地勢起伏大且陡峭，賽道極具挑戰性，成為不少好手挑戰的馬拉松賽之一。
連江縣縣長劉增應也盼透過國際馬拉松賽事，「讓更多人看見馬祖最美的風景、品嚐到馬祖在地的美酒佳餚，讓更多人認識馬祖、愛上馬祖。」賽事沿途將經過北海坑道、鐵堡、12據點、大砲連等南竿著名的軍事據點。
本屆賽事邀請106年大專田徑公開賽女子1500公尺、800公尺雙料金牌及紀錄保持人仝玉潔代言，目標挑戰馬祖國際馬拉松的戰車賽道。今年縣府今年特別提供30個名額，邀請中華民國視障路跑運動協會的視障跑友們一同來共襄盛舉。
第3屆馬祖馬共有42公里、21公里、10公里以及新增的5公里親子組4級別，並計畫向中華民國田徑協會申請賽道丈量，以及IAAF國際田總賽道認證，預計在3年後申請成為IAAF銅標籤賽事。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。