雨勢不斷 蘇花公路落石暫封路

蘇澳地區今天雨勢不斷，蘇花公路受到落石影響暫時中斷。（圖/李忠一翻攝）

宜蘭縣蘇澳地區今天（28日）雨勢不斷，在下午5時45分，蘇花公路112.4公里處因為發生落石，且落石持續掉落，雖然沒有人員發生意外，但造成雙向交通中斷，蘇澳警分局員警配合公路總局第四區工程處管制交通中。

由於落石面積達200公尺，且現場持續落石，加上濃霧影響，經第四區工程處南澳工務段到場勘查後，決定從今晚7時實施封路，預計明天上午9時開放通行。

(中時)