受薩德影響 韓中航線4月客運量少近80萬人次
韓聯社28日報導，據南韓國土交通部28日發布的一份統計資料，因中國大陸抵制「薩德」反飛彈系統入韓採取的一系列措施，今年4月往返韓中兩地的航空旅客人數比去年同期銳減47%。但得益於濟州國內線以及日本、東南亞航線的旅客增加，航空旅客總數增長3.8%。
4月南韓國際航線客運量為582萬人次，國內航線為286萬人次，比去年同期各增2.1%和7.4%。其中，中國航線的客運量從去年同期的169.3萬人次跌至89.7萬人次，減少79.6萬人次，降幅高達47%。
為了彌補中國遊客的空缺，國土部從4月起採取應急措施，包括將中國航空公司空出來的濟州機場起降時段（SLOT）分配給韓國航空公司，縮短中國航線班機的義務執飛時段，改飛日本、東南亞等其他航線等。
得益於此，今年4月日本航線和東南亞航線客運量比去年同期分別增長30.3%和23.5%，航空旅客總數不減反增。國土部一位負責人指出，預計5月份中國航線的客運量會繼續減少，但實現航空多元化可夯實航空市場根基，航空客運總量有望保持增勢。
(旺報)
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