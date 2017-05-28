台硝硝酸外洩 桃市環保局告發最高罰600萬

台硝硝酸外洩，桃環保局告發，最高開罰600萬元。(環保局提供)

台硝硝酸外洩，桃環保局告發。(環保局提供)

台硝今早傳出毒氣硝酸外洩，桃園市環保局稽查發現是儲槽混合酸溫度上升，從洩壓閥溢出造成汙染，將持續冷卻事故槽體控制，因台硝未於事故發生3小時內通報，依違反水汙法告發，另消防廢水經雨水放流口汙染後壁厝排水幹道，檢測發現pH值1.68、水溫達27.8°C，取樣送驗COD、SS後，將依檢測結果開罰，最高可罰600萬元。

(中時)