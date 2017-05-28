黃鈞聲猛打賞 羅曼好投助兄弟克猿

中信捕手黃鈞今面對桃猿單場3支3表現亮眼。(圖/截自臉書兄弟fan club)

羅曼今面對桃猿，主投7局無失分，順利拿下勝投。(資料照 圖：取材CPBL)

昨日點亮上半季封王魔術數字的Lamigo桃猿，今繼續作客洲際棒球場與中信兄弟交手，結果猿隊打線受制於中信洋投羅曼7局壓制，僅敲出2支安打，加上捕手黃鈞聲單場3安包辦兩打點，中信終場以2比0擊敗桃猿。

此役中信洋投羅曼，展現壓制力，7局投球用了99球，僅被王柏融與余德龍敲出安打，全場飆出8次三振，無失分，成功拿下本季第3勝。

中信捕手黃鈞聲此役扮演起致勝功臣，先在第2局周思齊擊出安打後，隨即擊出一支深遠的二壘安打，率球隊先馳得點，第6局又跳出來建功，在蔣智賢與周思齊敲安攻佔得點圈後，適時擊出內野安打，單場3打數3安打，包辦全隊2分打點，奪下單場MVP。

猿隊本土左投王溢正，此役主投6局，同樣飆出8次三振，失掉2分，可惜球隊打線遭封鎖，苦吞第5敗，球隊上半季封王數字停留在M11，本周1勝3敗，本季首度單週勝率跌破五成。

(中時電子報)