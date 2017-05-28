桃捷A10區段徵收開跑 打造成蘆竹轉運中心

桃園捷運A10山鼻站區段徵收工程開跑，總面積39公頃，將斥資8.7億元整建公共建設，附近德馨堂等古蹟文物都將全數保存，最快下月底完成地上物拆遷作業、明年完成配地，預計2019年完工，未來將把A10山鼻站旁的山腳地區，打造成蘆竹地區轉運中心。

內政部土徵小組去年通過「桃園機場捷運A10山鼻站區段徵收」開發案，市府新建工程處隨即辦理工程上網招標，39.03公頃的計畫區、總工程經費為8億6876餘萬元，將進行整地、道路、排水、機電、管線等工程，並設置自行車環區系統及50公尺捷運景觀大道，串連坑子溪沿岸綠帶及埤塘景觀公園，工程預估620天，最快2019年1月完工。

新工處指出，開發案將以大眾運輸作為都市發展導向，以A10站為中心，周邊規畫商業區、住宅區、車站專用區等，讓居民成為機場捷運穩定客源，也希望發展成轉運中心，引導原透過南崁交流道北上的通勤族，改到A10站搭機捷去雙北，紓解南崁交流道上下班尖峰時段的塞車潮，未來希望成為繼南崁、大竹後，蘆竹區第3個生活圈。

未來也會規畫社會住宅，並完整保存山鼻福德宮、室善居及陳家公祠「德馨堂」、頂社林家祖厝「德門居」等當地歷史古蹟，將結合坑子溪、外社休閒農業區、大古山風景區及五酒桶山步道等，發展成休閒觀光產業。

(中時)