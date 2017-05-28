看好動力火車及草蜢！ 張三李四盼偶像奪金曲

張三李四今出席捷運街舞快閃活動。（圖/新視紀提供）

張三李四今出席捷運街舞快閃活動。（圖/新視紀提供）

去年獲金曲獎最佳演唱組合的張三李四，今(28)日出席「捷運盃捷客街舞大賽」快閃活動，被問對今年入圍最佳組合看法？一致看好動力火車及草蜢：「因為都是小時候的偶像，而且又是實力派，（他們）招牌歌曲每一首都會唱，加上對其他入圍者比較不熟，私心希望偶像可以拿獎。」

他們近來忙籌備年底推出的新專輯，特別感謝文化部補助80萬，雖整張專輯製作、宣傳及MV預計破百萬預算仍不足，但補助如同及時雨，給他們很大幫助，今活動喊話希望有支持他們音樂理念的單位或企業願意伸出援手：「但無論如何，我們還是會用心做好音樂。」

他們創作歌曲〈曲拆〉入圍本屆金曲獎最佳音樂錄影帶獎，團長張三特別感謝文化部補助，才得以將想法化作影像：「今年共有794件作品參賽，6件入圍，加上其他入圍作品都是偶像級大導之作，比去年競爭難度更高。」透露因經費有限，幾乎所有拍攝場景都是自己手工打造，被笑稱很像在做模型。

「捷運盃捷客街舞大賽」今年總獎金高達82萬元，不但創下紀錄，更是台灣同類型比賽最高獎金；為呼應2017台北世大運，鼓勵全民運動來跳舞，特別推出「MV舞蹈模仿大賽」，不限年齡與性別，1人到10人都歡迎組隊參加，詳情請見活動官網。

(中時)