高市慶聯港都「廟埕電影院」 每晚6點半免費欣賞

高雄市慶聯港都舉辦「廟埕親子愛相伴電影院」，有「愛要大聲說─祖孫餅兌換」活動。（呂素麗翻攝）

高雄市慶聯港都舉辦「廟埕親子愛相伴電影院」，有獎徵答。（呂素麗翻攝）

高雄市慶聯港都舉辦「廟埕親子愛相伴電影院」，音律活化健康協會演出。（呂素麗翻攝）

高雄市慶聯港都舉辦「 廟埕親子愛相伴電影院」，有親子趣味遊戲。（呂素麗翻攝）

高雄市慶聯港都於5至7月舉辦6場「廟埕有影美─親子愛相伴電影院」巡迴活動，首場昨晚在三民區三鳳宮熱鬧登場，播出溫馨喜劇國片《神廚》，吸引許多民眾扶老攜幼前來觀賞。

陸續還有5場，分別是6月3日左營區北極亭、6月10日前鎮區廣濟宮、6月17日苓雅區高雄關帝廟、7月1日小港區鳳儀宮、7月8日前金區萬興宮，每場皆於晚間6點半開始，免費欣賞。

慶聯港都有線電視董事長黃建全表示，有感於現今社會大多是小家庭的生活型態，衍生許多長輩關懷、照顧問題，造成親子關係日漸疏離甚至形成社會事件，舉辦親子愛相伴電影院」巡迴活動，希望讓親子一起來參與。

高雄市議員童燕珍、三民區副區長李堂賓及三鳳宮常務董事林有道等人也出席，除了看電影，週邊還有結合長輩及兒童居家安全宣導的親子趣味遊戲、愛要大聲說─限量祖孫餅贈送、限量3D虛擬眼鏡彩繪DIY及集章抽獎等活動。

(中時)