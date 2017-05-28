北韓試射新型防空彈 克制南韓「殺傷鏈」系統

韓聯社28日報導，北韓媒體28日曝光金正恩參觀試射新型防空飛彈，韓軍認為這被視為平壤不斷改進KN-06型(閃電5號)性能的最新標誌。

北韓《勞動新聞》刊發照片中的新型防空飛彈系統，與有北韓版「愛國者」之稱的KN-06頗相彷彿。南韓軍事專家們認為，北韓大力發展KN-06飛彈意在克制韓軍先發制核的「殺傷鏈」系統。

韓軍「殺傷鏈」系統擔負著在北韓動武時，提早發現並搶先清除北韓核武及飛彈的任務，高空無人偵察機和裝備空地飛彈、聯合導飲武器、雷射導引炸彈的戰鬥機是其制勝法寶。去年底德國向南韓交付500公里射程的「金牛座」巡弋飛彈，使韓軍F-15K戰機獲得空中打擊北韓全境的能力。因此北韓在不斷發展核導的同時，也在彌補其防空弱點。

(旺報)