法網／史上首次! 世界第1可貝兒首輪淘汰

當今球后可貝兒法網首輪淘汰。(美聯社)

史上頭一遭，當今女單世界第1德國女將可貝兒(Angelique Kerber)，28日法網女單首輪兩個2比6不敵俄羅斯馬卡洛娃(Ekaterina Makarova)，成為網球公開化年代以來，史上首位法網女單首輪出局的頭號種子。

當今球后可貝兒法網首輪淘汰。(美聯社)

可貝兒本季狀況不甚理想，法網前未奪一冠，紅土賽季更是跌跌撞撞，本季最佳成績是蒙特卡羅大師賽闖進決賽，最終銀恨俄羅斯女將帕維尤欽可娃(Anastasia Pavlyuchenkova)。

儘管法網爭冠之路可貝兒不被看好，但挺不過首輪仍跌破眾人眼鏡，面對世界排名第40馬卡洛娃，可貝兒一發得分率不到5成，發出4次雙誤，出現高達25次非受迫性失誤，82分鐘拱手投降。

(中時電子報)