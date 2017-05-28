竊盜慣犯出沒北市信義區 警方鷹眼出擊逮人
46歲畢姓男子日前侵入北市信義區威秀影城的員工辦公室，行竊員工財物，偷完後沒離開，還在一旁百貨商場閒晃，伺機挑選下個行竊對象，有店家發現他可疑報警，警方到場發現他隨身背包內有他人的信用卡，調閱監視器，證實他剛偷完東西，當場人贓俱獲，依竊盜罪送辦。
北市警信義分局為貫徹「2017台北市世界大學運動會賽前淨化治安專案工作」，於4月起針對轄內竊盜案件加強掃蕩，由各所、隊鷹眼（調閱監視器專長）警組成專案小組，逐一分析、清查各類竊盜案件發生時、地及手法等，並擴大調閱周邊監視器，加強約制查訪，除有效遏止轄內慣犯再犯，破獲率並大幅提升。
信義警分局指出，信義區轄內有多處重要的交通公共運輸站、百貨商場及大型展覽中心、觀光要點等。有鑑於南來北往人潮眾多，慣犯、扒竊經常蠢蠢欲動伺機下手，為強化轄內治安平穩，各派出所遂組成鷹眼小組，其中成員無不施展細膩、巧妙偵查技能讓慣竊無所遁形。
日前專案小組聯袂於案發3小時內，破獲46歲畢姓男子涉嫌竊取威秀電影院的員工辦公室財物案，經深入調查發現，畢嫌自民國85年間迄今20餘年，竊盜前科累累，幾乎未曾中斷，進出院檢、監所幾乎已是家常便飯，其竊取之物品舉凡金錢、證件、生活百貨、食物、3C產品、機車等，無所不偷。
警方說，畢嫌自以為偷技高超，殊不知專案小組早已鎖定其特徵及一貫伎倆，經調閱監視器畫面，縱然影像不清晰，員警仍一眼看穿畢嫌身分，立即掌握行蹤，循線於3小時內破獲竊行，並取出相關證件、皮包、現金等贓證物，令畢嫌百口莫辯。
(中時)
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