清泉崗陸軍補油庫傳意外 2工人昏迷送醫

設在台中清泉崗空軍基地內的陸軍補油庫，今天下午傳出工安意外，送醫後所幸2名工人已無大礙。（本報資料照片）

台中清泉崗空軍基地內的陸軍補油庫，今天下午傳出工安意外，外包廠商在2名工人進入油庫清洗油槽時，不知何故不慎昏迷意識不清，緊急送台中榮總醫治，2人經救治後目前已無大礙。

台中市消防局表示，今天下午4時許據報現場為工人於地下油槽清洗時，不慎缺氧昏迷，消防人員到場後，40歲陳姓工人已救出，由軍方救護人員給予甦醒球人工呼吸，經初評為意識不清，指示軍方救護車人員持續給予高濃度氧氣並先行送醫。

消防局指出，58歲賴姓工人隨後救出，意識不清，建立口咽呼吸道後，給予甦醒球人工呼吸並立即送醫，兩名病患到院後皆已恢復意識。

陸軍後勤指揮部中部第五支援指揮部政戰主任趙國祥表示，今天下午外包廠商兩名工人，進入油庫進行刷油漆時，部隊調派監工的軍士官到場，2名工人進入油庫作業後不久後，監工即查覺到下方沒有任何動靜，立即通報基地內的醫務組人員及消防隊支援，所幸及時送醫已無大礙。

(中時)