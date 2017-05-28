吳敦義苗栗謝票 縣長徐耀昌未出席
國民黨主席當選人吳敦義，在苗栗縣拿下5成多的黨員票，28日晚間6點到苗栗縣謝票，地點選在前苗栗縣長劉政鴻住家，立委徐志榮、苗栗縣議會議長夫人張淑芬、中常委林榮德等均出席，但不見同黨的縣長徐耀昌出席。
吳敦義表示，選舉當中，他提出包括黨內改革、兩岸雙贏互利、經濟振興、青年崛起等政見，接任後會戮力以赴。
吳敦義說，尤其國民黨未來是否能重返執政、回應全民期待，更有賴各位同志的團結努力。他將喚回失聯黨員的信賴，並讓年輕朋友願意信任、加入國民黨，讓黨有更多年輕新血、創意及朝氣。
苗栗縣政壇地方派系主要可分為黃派與劉派，選舉過程中出席過吳敦義造勢活動的劉政鴻，與直接擔任吳陣營幹部的國民黨立委陳超明均屬劉派。而媒體報導在選舉中保持中立的徐耀昌則屬於黃派，徐耀昌的女兒還嫁給洪秀柱的隨扈。
(旺報)
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