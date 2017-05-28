神技爆紅全球 蔡威澤拿10元台幣登場原因曝光

蔡威澤登上美國節目《美國達人秀》，讓硬幣瞬間移動，神乎其技的表演，讓他爆紅。（圖／取材自美國達人秀臉書）

台灣魔術師蔡威澤（Will Tsai）日前登上美國節目《美國達人秀》（America's Got Talent）一夕成名，以用4枚10元新台幣、紙牌和玫瑰花表演魔術，蔡威澤讓硬幣瞬間移動，神奇演出讓全場起立鼓掌爆紅，蔡威澤而今（28日）接受媒體專訪時，也提到會拿10元硬幣表演的原因。

蔡威澤在翻紙牌瞬間，不只讓硬幣瞬間移動，還把硬幣變成玫瑰花瓣，蔡威澤精湛的魔術表演震撼全球，蔡威澤今接受《蘋果日報》專訪，他也提到，原本準備的魔術不是硬幣表演，而是原本要表演的道具在從日本運送到美國時出問題，為了順利完成演出，蔡威澤前後則花10天準備這場表演。

在表演中，蔡威澤拿10元硬幣表演，不過為什麼會選用新台幣演出？蔡威澤則表示，這場魔術是呈現自己的經歷，因為台灣是自己的家鄉，所以才這樣選用台灣的硬幣。蔡威澤神乎其技的表演宛如魔法，他的表演片段也放置在節目官方臉書致頂文章，蔡威澤魔術持續引發討論。

(中時電子報)