SBL》李俊緯歡喜辦婚宴 充滿濃濃南山味
金酒前鋒李俊緯28日晚間在三重區京樺宴會廳舉辦婚宴，席開近30桌，不少SBL球員與教練也都到場慶祝，尤其「南山幫」更是捧場，在老教頭郭輝坐鎮下，讓李俊緯的婚宴除了充滿歡樂氣息，也有濃濃的南山味。
包含金酒總教練楊哲宜全家人，以及「鳥仔」許智超、璞園助教楊宜峰等教練，球員則有陳靖寰、郭少傑、李德威、劉韋辰、倪學謙、鄭騏寬、陳文宏、李秉鴻等人到場，甚至連剛離開金酒的林韋翰、陳冠全與簡偉儒等人也都現身。
除了感謝所有賓客到場參加，李俊緯的父親更在致詞時，感謝李俊緯從小到大的教練照顧與教導，也特別提到郭輝老師的幫助，讓整個婚宴頓時變成謝師宴，整個氣氛相當溫馨感動。
這對新人也特別在婚宴門口設計一堆「示威」牌子，讓賓客不只單單站在背板前拍照，也可挑選相當具有創意的立牌，表達各自對於新郎或新娘的祝福，其中包含「誠徵男女友」、「新娘好正」、「新郎差我一點」等等。
(中時電子報)
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