吳敦義主張同婚另設專法 保障同性戀者

國民黨主席當選人吳敦義28日至新竹縣謝票時，針對同婚，他表示支持另設專法的方式處理，訂定同性婚姻或是同性伴侶專法，吳敦義指出這在德國等國家早已實施，此舉能讓同性財產、所得、遺囑包含婚姻或是伴侶關係，都有國家法律的保障和維繫，這樣做比較不會把原來的家庭倫理秩序做太大幅度的衝撞或修改，在保障同性婚姻合理性的狀況下，雙方可以各行其道，相對比較兩全其美。

吳敦義認為訂出的法律必須要找到大家都能接受的共同方向才行。

(旺報)