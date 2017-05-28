氣象局對苦旱粉飾太平？ 氣象局長喊冤

氣象局長辛在勤在臉書上，對於有媒體人在專欄寫到「氣象、水情單位對今年苦旱的粉飾太平確實讓人驚訝」喊冤。(本報資料照片)

時序已將進入6月，梅雨鋒面仍未造訪台灣，媒體人質疑氣象、水情單位粉飾太平，不過氣象局長辛在勤則在臉書上喊冤，他表示，今年水情不好但未如以往有嚴重限水到影響民生，難道這不是政府掌握資訊服務社會，非常具體進步的表現嗎？

媒體人卓亞雄在專欄上以「梅雨落空 政府卻無感」寫道，今春苦旱是幾十年氣候統計排行榜之最，奇怪的是氣象、水情單位毫無感覺，還稱早就應上陣的防旱、抗旱，不但無實體作為，連精神宣示也不到位。

被波及戰火的氣象局長辛在勤則在臉書上感慨，今年雨情不佳在年初就開始呼籲，因此與水利署開啟單一窗口傳達最新資訊，有非常良性的互動，而水利署也採取更有效率的水情管理方式。

對於卓亞雄所說「氣象、水情單位對今年苦旱的粉飾太平確實讓人驚訝」，辛在勤也喊冤，表示今年至今水情不好，春雨如預期的少，但並未如以往有嚴重限水到影響民生，難道這不是政府掌握資訊服務社會，非常具體進步的表現嗎？也感嘆這些都有在新聞上披露，又有多少人真正關心，有更多的人只是習慣性的用原有或舊有的想法去批判。

最後，辛在勤也提醒依現時的掌握，5月底到6月初確實有一波結構較好的梅雨鋒面在台灣附近，要民眾一起關心，並關注它的影響。

(中時電子報)