總統府音樂會場外抗議激烈 1縣議員遭砸傷

屏東縣議員陳明達指稱遭抗議民眾丟東西砸傷右手瘀青。（謝佳潾翻攝）

屏東縣議員陳明達（左）指稱遭抗議民眾丟東西砸傷右手瘀青。（謝佳潾翻攝）

2017總統府音樂會今天在屏東演藝廳登場，雖然場內音樂動容但場外卻抗議聲四起，警民更是數度爆發衝突，且音樂會結束後衝突並未因而消失，民進黨籍縣議員陳明達指稱，他走出會場時竟遭抗議人士丟東西砸傷右手瘀青，已經驗傷準備向警方備案。

案發當時與陳明達走在一起的縣議員劉育豪說，他倆與陳文宏走在民生路等車時，突然被抗議團體攔下，其中有人激動問他是哪個議員，隨後不僅一陣辱罵還朝他丟瓶子，但瓶子沒有打到他而是打到陳明達，事後有陪他到醫院驗傷。

陳明達說，抗議民眾表達意見他可以理解，但動手就是不對，已準備向警方備案，不希望在表達意見的過程中有人動手。

(中時)