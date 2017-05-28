提前北返國道明天也會很塞 可改走替代道路

蘇花公路道路搶修。（圖／公路總局提供）

高速公路發生數起事故，是今天國道塞爆的主要原因之一。（圖／高公局提供）

明天是端午連假第3天，有些民眾會開始北返；高公局指出，國5從明天下午3點到晚上8點北上實施高乘載管制，預估北上車潮會更加壅塞，可能上午就會開始塞車，用路人可提早出門或改走台九線或台二線等替代道路，或許可比走國道節省1小時。

至於國道其他車多路段，高公局預估明日上午將出現在國1北上楠梓至路竹、雲林系統至斗南，國3則為北上霧峰至中投等路段。高公局說，北上國1埔鹽系統及國3竹南入口匝道將封閉，請民眾留意，也建議大家多利用公共運輸、替代道路，並且調整出發時間，避免塞在國道車陣，短途旅次車輛則以改走省縣道較佳。

今天是端午節連續假期第2天，由於各地雨勢放緩且天氣轉晴，民眾紛紛出遊，使國道車流激增。加上車禍、事故時有所聞，並且造成回堵，國道幾乎塞爆了！有些路段車速只有2、30公里，車陣龜速前進，國5北上車流甚至要到深夜才可能獲得抒解。

省道和快速道路的塞車路段主要是在各風景區、遊樂園周遭的連結道路；如基隆與東北角，北海岸的金山、野柳，桃園大溪附近；中部則集中在南投的日月潭、埔里、霧社與合歡山等地。嘉義縣阿里山鄉台18線今天傍晚發生坍方阻斷道路，所幸晚間10時左右可以搶通。

此外，原本就容易形成瓶頸的蘇花公路，今日下午5點11分左右在112.5K路段持續發生落石，擊中過往車輛，並導致雙向交通中斷，公路總局第4區養護工程處隨即趕往處理。為了顧及人車安全，公路總局於今晚7點開始封閉宜蘭縣蘇澳至東澳路段，明天上午9時可望開放車輛通行。不過氣象局今晚對宜蘭、花蓮發布大雨特報，是否造成施工不便仍需觀察。

(中時)