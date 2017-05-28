鯊魚嗜血眾所周知 那經血呢？

衝浪健將萊德漢彌頓說，衝浪受傷流血是難免的，但很少因此遇到鯊魚。(圖/Laird Hamilton)

大家都相信，鯊魚的水中嗅覺極為靈敏，尤其對血液的偵測能力極強，因此許多人都對海上活動特別小心，因為避免受傷流血。基於同樣的問題，那麼女性的經血是不是也會吸引鯊魚呢?現在衝浪專家與動物行為學家給出了答案：並不會，我們可能有一點誤解了鯊魚想要什麼。

大眾科學(Popular Science)訪問美國自然歷史博物館來說明這個常見的問題。學者先是承認基本事實：鯊魚確實有著極為靈敏的嗅覺，牠們的鼻孔就是一組嗅覺接收器，可以從海水中敏銳的查覺各種化學物質。檸檬鯊( lemon shark)可以聞的到奧運游泳池裡的幾滴金槍魚油，當然這與潮流的速度和方向也有關係，不過牠們嗅覺確實極好。

但是在海洋裡是另一回事，事實上假如該海域並非鯊魚常出沒的地點，即使往海裡倒血液也不太容易引來鯊魚，因為海洋水體非常的大，幾杯血液倒進海裡也很難使鯊魚聞的到，更不太可能變成的鯊魚餵食狂潮。

我們對鯊魚嗜血有誤解，他們其實是在尋找魚類的氨基酸味道。(圖/網路)

加州大學長堤分校(California State University, Long Beach)的鯊魚研究員克里斯．勒維（Chris Lowe）說：「鯊魚嗜血是常見的誤解，事實上小孩在海水浴場中玩耍不小心受傷的情況比比皆是，或者衝浪者也經常有割傷與擦傷，但是我們從未聽過海水浴場因此而引來一堆鯊魚。」

現年53歲的資深衝浪健將萊德．漢密頓（Laird Hamilton）說：「事實上我在衝浪時也難免受傷，但是遇到鯊魚襲擊仍是非常罕見的。被鯊魚攻擊的主因不是『聞到』，而是『看到』。牠們看到海面上有目標，常會判斷成是某些大型魚類。」

至於女性經血呢？答案是：即使鯊魚聞的到，牠們也不太可能被吸引，因為女性經血是血液與正常分泌物的混合，對鯊魚來說，這些多餘的物質像是一種臭味，因此牠們反而不容易接近。

佛羅里達大西洋大學鯊魚實驗室的史蒂夫．凱吉拉教授（George Kajiura）說：「鯊魚的嗅覺聞到的其實並不是血液，而是氨基酸的味道，對牠們而言，魚類的氨基酸比人類的血液更有吸引力，因為魚類才是牠們的主食。說的更明白一點，我們的血、汗、淚、尿，和生理分泌物不是牠們尋找的目標。就好比說，我們可以聞到垃圾填埋場的味道，不代表我們想接近。」

(中時電子報)