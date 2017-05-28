宋家豪先發2局無失分 因強襲球擊中退場

宋家豪今在日職二軍，先發面對巨人，結果僅投2局就因強襲球擊中提早退場。(資料照 鄭任南攝)

效力日職樂天金鷲二軍的旅日小將宋家豪，今面對巨人二軍，結果先發主投2局，就因強襲球退場，留下2局無失分表現，球隊終場以3比2獲勝。

宋家豪此役賽前，已在二軍出賽6場，拿下4勝0負至今未吞敗，共被擊出28支安打，失掉17分有15分自責分，自責分率5.19。

今面對巨人二軍，宋家豪雖然面對首位打者就投出保送，但隨即抓下三個出局數，包含1次三振，第二局一出局後被強襲球擊中，形成內野安打，不過宋家豪一樣安全下庄沒有失分，不過教練團也因保險起見將他換下場，預計明日立即到醫院檢查，期盼沒有大礙。

(中時電子報)