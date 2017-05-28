結怨兩派人馬KTV狹路相逢 竟開27槍示威

高雄市湖內區東方路上一家KTV小吃部18日凌晨傳出槍響，曾結怨的兩派人馬在小吃部內狹路相逢，因再度爆發口角，一名馬姓男子竟拿槍枝朝鍾姓男子的包廂門和天花板開射27槍，所幸無人受傷，警方獲報趕到時，現場多人已鳥獸散，員警從現場彈痕研判是改造手槍，正全力追緝涉案7名嫌犯到案。

警方調查，25歲鍾姓男子與27歲馬姓男子曾因糾紛結下怨恨，未料18日凌晨鍾男與友人到湖內區東方路上的KTV唱歌，馬男也與3名友人來歡唱，雙方再度勾起怨結，爆發嚴重口角，馬男當場夥同蘇姓、林姓、陳姓等友人，衝進鍾男包廂內開槍，現場一片混亂。

警方接獲報案後趕到現場，發現木板隔間上彈痕累累，現場找到20多個彈殼，警方研判，槍枝應該是改造手槍，已經鎖定兩派人馬7人，正積極追緝到案說明，全案深入調查中。

(中時)