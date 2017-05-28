不隨老爸闖政壇 八年級許維哲年殺千魚磨手藝開店
每天天還沒亮，許維哲已經穿著雨鞋走進魚市場學習殺魚，八年級生的他，從小沒進過廚房，退伍後，為求謀得一技之長，一年來，「解剖」上千隻虱目魚，勤練手藝，從不懂殺魚到現在已能俐落剔除魚刺，終於一圓開虱目魚店的夢想。
許維哲父親是台南市議員許至椿，儘管常幫父親拉票、站台，但他無意涉足政治，崑山科大電機系畢業後入伍，這段期間，他一直思索未來要做什麼？不同於時下年輕人開店多嚮往冷飲、咖啡店，許維哲因從小喜歡釣魚，決定投入魚生意。
一年前，在父親友人介紹下，到台南知名兵仔市場拜師學殺虱目魚，他坦言，比想像中辛苦，也幾度想放棄，所幸苦盡甘來。
他說，宰殺虱目魚步驟從剔除魚鱗、切魚頭、取魚肚及內臟削魚皮到切魚肉，手續繁複，其中，最困難的環節是，挑出魚肚所有魚刺，他透露，過程一度萌生退意，但不甘心也不想辜負父親期待，反覆練習長達半年，終於達標，現已能俐落挑出魚刺兼保持魚肚美觀。
以前每天11、12時入睡，睡到自然醒，為了學殺魚這門功夫，天天凌晨3、4時就到魚市場，晚上不到9時已躺平，認真的模樣看在父親眼中，頗感欣慰，籌畫多時，協助兒子圓夢開店。
為了讓食客了解宰殺虱目魚過程，他在店內設計一處透明玻璃料理台，供食客們親眼目睹產地到餐桌的流程，他說，台南虱目魚料理競爭激烈，希望用心呈現的魚料理，饕客能有所感。
許至椿說，店內還有許多獨家料理，如精心製作的肉燥，無論色澤或是口感都是堪稱一絕，讓食客們會一碗接著一碗，另還有店內招牌料理丸子三兄弟，是採用虱目魚肉製成的魚丸，堪稱台南獨家美味。
(中時)
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