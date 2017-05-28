對流旺盛 宜花2縣發布大雨特報

(圖/翻自中央氣象局)

對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨；中央氣象局今(28)天晚間8點25分發布大雨特報。

今日晚間至明日宜蘭及花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。氣象局觀測，過去24小時，宜蘭南澳、蘇澳、花蓮秀林雨量都超過40毫米，其中宜蘭縣南澳鄉觀音海岸觀測站目前累積雨量已達77毫米；雨勢持續累積中。

(中時電子報)