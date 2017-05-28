對抗大陸的下一步是什麼？ 侯漢廷：國際只把台灣當籌碼

總統蔡英文。(圖/中時資料照，陳君瑋攝)

侯漢廷批蔡總統從未說過，對抗中國大陸的下一步是什麼？(影/取自侯漢廷臉書)

總統蔡英文昨（27）日接見世界衛生大會WHA行動團時表示，中國大陸在WHA這件事情上對台施壓，已造成兩岸關係一定程度的傷害；她並強調，不會走回對抗老路，但絕對不會在壓力下屈服，而行動團就是不在壓力下屈服的最好例子。對此，新黨新思維中心主任侯漢廷批評，蔡總統從未說明，對抗中國大陸的下一步是什麼？直言，國際也只是把台灣當籌碼或凱子。

針對昨日蔡英文對北京當局的喊話，侯漢廷今於臉書發文，稱蔡所說的「不向壓力屈服」，實則是無懼人民的鄙視壓力；更指WHA代表團去遊山玩水，是無懼給台灣丟臉的壓力，「被世衛工作人員嗆叫警察來就喊sorry離開，只是屈服在警察的壓力。」

侯漢廷進一步點出，蔡總統從未說過，對抗中國大陸的下一步是什麼？侯質疑，難道是要全面跟對岸開幹？還是只能像衛福部長陳時中所說，比誰氣長？拖到中國崩潰之前，台灣該何去何從？

最後，侯漢廷指出，「有九二共識，早就參加了。」過去參加時痛罵，不參加也罵，到底誰願意幫你？此讓他不禁感嘆，國際也只是把台灣當對抗大陸的籌碼，或者把台灣當凱子，就如同宣傳團隊的口號，「Who needs Taiwan？」

(中時電子報)