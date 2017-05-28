傳9月預產期 方媛孕肚不見了！

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傳9月預產期 方媛孕肚不見了！
外傳方媛預產期在9月。（圖／取自方媛微博）
傳9月預產期 方媛孕肚不見了！
方媛曬美照，巧妙遮孕肚。（圖／取自方媛微博）

天王郭富城上月娶回小22歲的大陸網紅方媛，外傳女方已懷了女寶寶，且預產期就在9月，雖然夫妻倆未證實消息，但郭富城日前受訪曾認了是雙喜臨門，令人更加期待。而今（28日）方媛在微博曬出一系列美照，網友卻發現看不出有孕肚，紛紛讚她是最美孕婦。

照片中，方媛換了好幾套洋裝，露出纖細手臂和美腿，網友卻被重點全放在傳說中的孕肚，但竟看不出她有身孕的樣子，引來網友大呼「沒看到肚子阿」、「懷孕了怎麼還這麼瘦」，驚嘆藏肚功力強大。

另外，有人指出方媛的黑髮已長出來一大截卻沒去補染，猜測一定是和懷孕有關，也有人質疑這應該是她孕前拍的照片，才看不出孕肚。但就有網友在底下留言詢問此照的衣服是否為新品，方媛則回應是這期新上的產品沒錯，認證的確是近期的照片。

(中時電子報)

關鍵字：方媛郭富城
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