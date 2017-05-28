大陸創交會　永久落戶廣州

2017年中國創新創業成果交易會（簡稱創交會）於27日閉幕。經大陸批准，創交會今年開始正式永久落戶廣州。

《南方日報》報導，這是繼廣交會之後，廣州承辦的又一個國字號的交易會。廣東又多了一個聯通世界、吸附全球創新資源的戰場。

廣州市科協相關負責人介紹，此屆創交會展出超過1300項科技創新成果項目，國內外的青年創業者、技術專家、知名創業投資、先進技術成果等創新要素匯聚廣州。

(旺報)