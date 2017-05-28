台版「朴槿惠條款」 防洗錢 親信、小三、閨密也要嚴查

新版《洗錢防制法》將於6月28日施行，因應新法要求金融機構加強審查重要政治人物、密切關係之人的銀行帳戶，法務部已提出認定標準，「國內重要政治性職務之人」範圍自正副總統涵蓋至國營事業董事長，與其相關的合夥人、親信、閨密、「小三」也都成了嚴查範圍，被視為台版「朴槿惠條款」。

法務部政務次長陳明堂說，「相當配偶之同居伴侶」並不僅限定於傳統觀念的「小三」，要視個案認定。陳強調，新法的目的是要提升風險控管力道，並將嚴查範圍擴展到國外的重要政治人物，因此如果美國總統川普的子女來台開設銀行帳戶，銀行也必須加強審核程序。

未來將被銀行嚴加看管的政治人物包括正副總統、總統府祕書長、國家安全會議祕書長、國安局長、五院院長、立法委員、考試委員、監察委員、駐外大使、直轄縣市政府正副首長與議長、國營事業董事長與總經理、於各級民意機關組成黨團的政黨負責人等17種類型。

中研院前院長翁啟惠日前因浩鼎案遭起訴，法務部的認定標準也將中研院正副院長納入嚴查範圍；大法官因擁有違憲審查甚至得組成憲法法庭審理正副總統彈劾案，與擁有對確定判決提起非常上訴專屬權利的檢察總長，都被列入銀行嚴格審查範圍。

至於重要政治人物的家庭成員也理所當然列入管制，包括直系血親或姻親、兄弟姊妹、配偶及其兄弟姊妹、相當配偶之同居伴侶；密切關係人則包括事業合夥人、債務借款人、或依客觀情事或一般社會通念，認為有密切關係的人。

(中時)