日本醫療品質促進團隊 參訪衛生福利部桃園醫院
日本醫療品質促進團隊日前參訪衛生福利部桃園醫院，針對院內兒童早期療育聯合評估中心，以及全桃園唯一的醫院附設「輔具中心」做實地參訪。
桃園醫院復健科主任葉圜叡表示，桃園醫院兒童聯合評估中心著重家庭整體功能提升，在「早期療育門診醫療給付改善方案」中，治療師會根據每個家庭的需求、文化，和家長討論孩子的發展狀況，配合家庭照顧者和兒童的困境，擬定治療方向及目標，完成居家訓練計畫。
復健科醫師林琬表示，早期療育門診醫療給付改善方案除了有效降低個案不必要的門診就醫次數、縮減全民健保負擔外，也能達成以家庭為中心的整合性照護模式，治療師能依據發展遲緩兒童和其家長的個別需求訂定療育計畫，並將有輔具需求的個案轉介至輔具中心，訂做合適的輔具，達到治療的效果。
(中時)
關鍵字：桃園醫院、日本醫療品質促進團隊、輔具
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